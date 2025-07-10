Мировому рынку газа спрогнозировали «золотой век»

Генсек ФСЭГ Хамель: Мировой спрос на газ вырастет сильнее ожиданий в 2025 году

Мировой спрос на газ в 2025 году с большой долей вероятности вырастет сильнее ожиданий, подобная динамика, скорее всего, сохранится и в долгосрочной перспективе. Об этом заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мухаммед Хамель, его слова приводит ТАСС.

Он также считает, что «золотой век» этого вида топлива на долгие годы еще впереди. «В нашем газовом отчете, очень вероятно, рост по газу будет значительно выше, чем в предыдущем», — подчеркнул Хамель в ходе выступления на семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Положительная динамика мирового спроса на газ фиксируется не первый год, отметил генсек ФСЭГ. Так, по итогам 2024-го показатель вырос до рекордной отметки. В результате на газ пришлось до 35 процентов прироста глобального спроса на первичную энергию.

В этом нет ничего удивительного, пояснил Хамель, так как газ является одним из самых востребованных видов «переходного» топлива в контексте зеленого энергоперехода. «Это (рост мирового спроса на газ — прим. «Ленты.ру») — абсолютно нормально и естественно», — заключил он.

Ранее о заметном росте мирового потребления газа заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его данным, в январе-мае 2025 года показатель увеличился на 20 миллиардов кубометров в сравнении с тем же периодом 2024-го. Подобная динамика, считает руководитель энергохолдинга, сохранится в долгосрочной перспективе. К 2050 году глобальный спрос на этот вид топлива вырастет на треть к нынешнему уровню, полагает Миллер.