Темпы роста мирового спроса на газ оценили

Глава «Газпрома» Миллер: Потребление газа в мире выросло на 20 млрд кубометров

По итогам первых пяти месяцев 2025 года суммарные объемы потребления газа в мире увеличились на 20 миллиардов кубометров в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его слова приводит Telegram-канал холдинга.

В долгосрочной перспективе положительная динамика сохранится, спрогнозировал он. Согласно ожиданиям Миллера, к 2050 году спрос на газ в мире вырастет на треть к нынешнему уровню. Главный драйвером выступит производство электроэнергии на фоне активного развития центров обработки данных и индустрии искусственного интеллекта. «Они требуют существенного объема мощностей и бесперебойного энергоснабжения», — пояснил он.

Что касается России, то она не станет исключением из общемирового тренда роста потребления газа, считает Миллер. Глава холдинга напомнил, что по итогам прошлого года спрос на этот вид топлива в РФ оказался рекордным. Мощности «Газпрома», отметил он, позволят удовлетворить потребности не только внутреннего, но и внешнего рынка. «В долгосрочной перспективе спрос, согласно прогнозам, будет еще выше», — резюмировал Миллер.

Несмотря на глобальный рост спроса на газ, финансовое положение монополиста продолжает оставаться шатким. По итогам годового собрания акционеров было принято решение окончательно отказаться от выплат дивидендов за 2024-й. Проблемы с выручкой «Газпрома» фиксируются на фоне резкого сокращения поставок топлива на европейский энергорынок, который до 2022 года являлся для холдинга ключевым. Китай же не может компенсировать всех выпавших объемов. Если в 2021-м суммарные объемы экспорта российского газа в Европу оценивались примерно в 155 миллиардов кубометров (включая сжиженный природный), то на Китай в 2024-м пришлось менее пятой части прежних европейский поставок — около 31 миллиарда.

Вывести суммарные объемы поставок российского в Китай до уровня примерно в 95 миллиардов кубометров (с учетом ввода в эксплуатацию «дальневосточного» маршрута) могла бы реализация трубопровода «Сила Сибири-2», ежегодная мощность которого оценивается в 50 миллиардов кубов. Однако переговоры по этому вопросу длительное время стопорились из-за жестких требований китайской стороны.

Местный нефтегазовый концерн CNPC хотел получать по этому маршруту гораздо меньше топлива, чем предполагает мощность «СС-2», и по внутрироссийской цене. Эти требования категорически не устраивают «Газпром», терпящего колоссальные убытки из-за разрыва прежних связей с Евросоюзом (ЕС). Однако, как утверждала газета The Wall Street Journal (WSJ), война Израиля и Ирана на Ближнем Востоке изменила позицию Пекина по российскому трубопроводу. На фоне рисков потери части импорта СПГ из Катара и ОАЭ руководство Китая, уточняют источники, пересмотрело свои взгляды на «СС-2» и теперь готово пойти на определенные уступки «Газпрому». Однако пока неясно, приведет ли это обстоятельство к итоговой компромиссной сделки РФ и КНР.