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11:17, 25 июня 2025Экономика

В США сообщили об изменении позиции Китая по «Силе Сибири-2»

WSJ: Война Израиля и Ирана оживила интерес Китая к «Силе Сибири-2»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Угрозы срыва поставок сжиженного природного газа (СПГ) из ближневосточного региона в Китай оживили интерес КНР к переговорам с Россией по поводу реализации проекта «Сила Сибири-2» («СС-2»). Об изменении позиции Пекина по этому вопросу сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близких к процессу принятия решений в правительстве азиатской страны.

Собеседники газеты отмечают, что Китай сильно зависит от поставок СПГ из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара. На долю этих стран приходится до трети всех поставок этого вида топлива в КНР. Танкеры с СПГ следуют через Ормузский пролив, который власти Ирана грозятся закрыть из-за повышенной угрозы ракетных ударов со стороны США и Израиля. Кроме того, по этому маршруту проходят поставки дешевой нефти из ближневосточной страны.

На этом фоне Китай стремится диверсифицировать структуру импорта СПГ и нефти, а также пытается избавиться от излишней зависимости от иранского сырья — до 90 процентов всего иранского нефтяного экспорта приходится на КНР, поясняют источники американской газеты. Возобновление активных переговоров с российским энергохолдингом «Газпром» по поводу реализации проекта «СС-2» представляется китайской стороне одним из наиболее оптимальных вариантов.

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О сохранении актуальности этого проекта, несмотря на продолжительный ступор в переговорах, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил значимость «СС-2» для обеих сторон в рамках двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Проектирование «Силы Сибири-2» началось в 2020 году, мощность трубопровода оценивается примерно в 50 миллиардов кубометров ежегодно. Совокупная протяженность магистральной сети составит порядка 6,7 тысячи километров, из которых более половины (2,7 тысячи) придется на территорию РФ.

Главными камнями преткновения в переговорах «Газпрома» и нефтегазового концерна CNPC по поводу реализации проекта «СС-2» Financial Times называла вопросы объемов и цены поставок. Китайская сторона, как отмечала британская газета, настаивала на значительном снижении запланированного экспорта по этой сети и сокращению его стоимости до внутрироссийского уровня. Подобные требования категорически не устраивают «Газпром», который терпит колоссальные убытки из-за резкого падения поставок на европейский рынок.

Однако с учетом фактора войны между Израилем и Ираном, а также рисков потери импорта СПГ из Катара и ОАЭ, допускал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, позиции РФ и КНР по вопросу реализации «СС-2» могут сблизиться. Шансы достижения компромисса за последнее время заметно выросли, отметил эксперт.

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