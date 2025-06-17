В России спрогнозировали прогресс в переговорах с Китаем по «Силе Сибири-2»

Аналитик Юшков: Война Израиля и Ирана может вдохнуть новую жизнь в проект «СС-2»

Обсуждение проекта магистральной трубопровода «Сила Сибири-2» («СС-2») может получить новый стимул для возобновления после начавшейся в июне войны между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке. Реализацию подобного сценария в обозримом будущем не исключил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Его слова приводит ТАСС.

Эскалация в Персидском и Ормузском проливах может вдохнуть новую жизнь в застопорившиеся переговоры между российским энергохолдингом «Газпром» и китайским нефтегазовым концерном CNPC, допустил эксперт. В случае перекрытия Ираном Ормузского пролива со значительными проблемами со сбытом сжиженного природного газа (СПГ) может столкнуться Катар, который является одним из ключевых поставщиков этого вида топлива на китайский рынок.

Заместитель главы Института национальной энергетики Александр Фролов напоминает, что эта ближневосточная страна является третьим в мире крупнейшим поставщиком СПГ. По объемам поставок на глобальный рынок Катар уступает лишь Австралии и США. На его долю приходится порядка четверти китайского импорта СПГ, или 19 процентов мировых поставок.

Если Катар остановит поставки, цены на этот вид топлива вырастут как в Азиатско-Тихоокеанском, так и европейском регионе, отмечает Юшков. В этом случае «Газпром» получит преимущество в виде более низких цен на экспортируемый холдингом газ. При таком раскладе переговоры с CNPC по проекту «Сила Сибири-2» сдвинутся с мертвой точки. «"СС-2" — гораздо более надежный маршрут доставки газа, чем с Ближнего Востока», — резюмировал эксперт.

Главными камнями преткновения в переговорах «Газпрома» и CNPC по поводу реализации проекта «СС-2» британская газета Financial Times называла вопросы объемов и цены поставок. Российская сторона настаивает на выходе маршрута на запланированную ежегодную мощность в 50 миллиардов кубометров. Представителей же CNPC такой расклад не устраивает. У них нет необходимости в импорте столь большого объема природного газа, так как у КНР есть альтернативные поставщики из Средней Азии. Кроме того, китайская сторона требует, чтобы стоимость поставляемого из РФ топлива была на внутрироссийском уровне, против чего выступает «Газпром», терпящий колоссальные убытки из-за резкого сокращения экспорта на европейский рынок.

В начале мая 2025 года агентство Bloomberg сообщило о возобновлении переговоров России и Китая по проекту «СС-2». Эта тема поднимались в ходе визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина. Отмечалось, что на фоне усугубления проблем в мировой экономике Пекин может смягчить свои условия по будущему контракту, допустив покупку топлива по более высоким ценам. Несмотря на это, отмечают эксперты, противоречий между «Газпромом» и CNPC по этому вопросу еще много.