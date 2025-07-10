Депутат Рады Дубинский: США смирились с поражением Украины в конфликте с Россией

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что США приняли неизбежное поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский указал на резкую смену риторики США. «Если раньше Украина воевала со злом, была щитом свободного мира и боролась за свободу, то сейчас эти фразы вообще ушли из оборота», — подчеркнул он.

По мнению депутата, эти изменения связаны с тем, что США смирились с поражением Украины в конфликте с Россией. Из-за этого Соединенным Штатам остается публично «сочувствовать» Киеву.

Ранее в США указали на дыры в обороне Украины. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины недостаточно эффективны против российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), написал журнал 19fortyfive.