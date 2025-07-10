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19:38, 10 июля 2025Моя страна

Почти миллион туристов посетили Кабардино-Балкарию за полгода

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Почти миллион туристов посетили Кабардино-Балкарию с января по июнь. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Отмечается, что за полгода поток отдыхающих вырос на 15 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Традиционно больше всего туристов приезжает из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Санкт-Петербурга.

Кроме того, в десятке лидеров — Татарстан. Известно, что в мае открыли прямое авиасообщение между Казанью и Нальчиком.

Главной точкой притяжения гостей остается Приэльбрусье: за полгода сюда приехало больше полумиллиона человек. В основном это горнолыжники и люди, которые предпочитают прогулки и отдых на природе.

Ранее в июле россияне поставили рекорд по поездкам на один горнолыжный курорт страны.

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