Самолет с россиянами на борту экстренно сменил курс из-за сломанных туалетов

Aviaincident: Самолет S7 экстренно сменил курс из-за сломанных туалетов

Самолет авиакомпании S7 экстренно сменил курс во время полета из-за сломанных туалетов. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

9 июля Boeing 737 выполнял рейс из московского аэропорта Домодедово в Улан-Удэ. Примерно через два часа полета пилоты доложили о неисправности уборных и решили следовать в Новосибирск.

Сначала экипаж запросил снижение для выработки топлива, а затем лайнер благополучно совершил посадку на запасном аэродроме.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош на рейсе из Якутии. Мужчина, одетый в футболку с принтом «В Питере — пить», попал на видео.