Замглавы МИД Богданова сняли с должности. Он объяснил отставку словами «уже пора»

Путин освободил от должности замглавы МИД России Богданова

Президент России Владимир Путин в среду, 9 июля, подписал два указа — одним из них Михаил Богданов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России, вторым — от обязанностей спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки.

Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания Указ президента России Владимира Путина

Источник ТАСС сразу после отставки чиновника заявил, что Богданов сам принял такое решение и написал заявление по собственному желанию. Отмечалось, что на его решение повлияли исключительно личные причины.

Позднее и сам Богданов прокомментировал свою отставку. Чиновник заявил, что «уже пора». При этом в январе 2025 года срок государственной службы Богданова был продлен Путиным до 2 марта 2026 года.

Уже пора. Возраст, пенсия Михаил Богданов

Кто займет место Богданова?

Пока нет конкретной информации о том, кого назначат на должности Богданова. Сообщалось, что уже сейчас рассматривается сразу несколько кандидатур.

Михаил Богданов Фото: Global Look Press

При этом не исключено, что в дальнейшем должности, которые занимал чиновник, будут «разведены» — на них могут назначить двух разных человек. Однако это решение будет приниматься при рассмотрении и выборе соответствующих кандидатур. Официальная информация на этот счет пока не поступала.

Кто такой Михаил Богданов?

Богданов окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР в 1974 году, и после этого поступил на дипломатическую службу. За время своей работы он занимал различные должности — был послом России в Израиле, возглавлял российское посольство в Египте.

Фото: Global Look Press

Должность заместителя министра иностранных дел чиновник занял в июне 2011 года. В 2012 году он стал спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку, с 2014 — по Ближнему Востоку и странам Африки.

Богданов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Почета, Дружбы. Кроме того, он является почетным работником МИД России, был отмечен благодарностями президента России.