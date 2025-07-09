Заместитель Лаврова прокомментировал свою отставку словами «уже пора»

Заместитель Лаврова Богданов прокомментировал свою отставку словами «уже пора»

Михаил Богданов, который занимал должность заместителя министра иностранных дел, прокомментировал указ о своей отставке, передают «Известия».

«Уже пора. Возраст, пенсия», — сказал он. До этого источник ТАСС рассказал, что Богданов самостоятельно принял решение об уходе с занимаемых им должностей «в силу возраста».

Ранее президент России Владимир Путин подписал два указа — одним он освободил Богданова от должности замглавы МИД, другим — от обязанностей в качестве своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.