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22:16, 9 июля 2025Россия

Заместитель Лаврова прокомментировал свою отставку словами «уже пора»

Заместитель Лаврова Богданов прокомментировал свою отставку словами «уже пора»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Михаил Богданов

Михаил Богданов. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Михаил Богданов, который занимал должность заместителя министра иностранных дел, прокомментировал указ о своей отставке, передают «Известия».

«Уже пора. Возраст, пенсия», — сказал он. До этого источник ТАСС рассказал, что Богданов самостоятельно принял решение об уходе с занимаемых им должностей «в силу возраста».

Ранее президент России Владимир Путин подписал два указа — одним он освободил Богданова от должности замглавы МИД, другим — от обязанностей в качестве своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.

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