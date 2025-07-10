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19:50, 10 июля 2025Экономика

Жители США назвали достаточную для финансового комфорта сумму

Charles Schwab: Граждане США назвали комфортным уровень активов в $839 тысяч
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Elise Amendola / AP

Граждане США считают сумму в 839 тысяч долларов достаточной для финансового комфорта. Таковы результаты опроса, проведенного Charles Schwab в апреле-мае 2025 года.

В исследовании приняли участие американцы разных возрастов — от зумеров до пожилых людей в возрасте 75 лет. При этом цифры, озвученные ими, серьезно отличались. Миллениалы заявили, что нуждаются в 847 тысячах долларов, чтобы назвать свою жизнь комфортной, представители поколения Z — в 329 тысячах долларов. Бэби-бумеры желаемый уровень активов оценили в 943 тысячи долларов, а представители Gen X — в 783 тысячи долларов.

При этом реальный размер активов американцев отличается от озвученного ими. Наибольшая сумма накоплений — в среднем на уровне 410 тысяч долларов в рассчете на семью —имеется у пожилых жителей Штатов в возрасте от 65 до 74 лет, а у граждан младше 35 лет она оценивается в 39 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в США задумались о сокращении расходов на программу медицинского страхования Medicaid для американцев с низким доходом. При этом эксперты предупредили, что в случае реализации такого сценария право на участие в программе потеряют 8,6 миллиона человек.

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