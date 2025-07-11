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11:53, 11 июля 2025Ценности

Боня рассказала о похудении с помощью инъекций и показала фигуру в бикини

Ведущая Виктория Боня рассказала о похудении с помощью инъекций «Мунджаро»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала о похудении с помощью инъекций и показала фигуру в купальнике. Соответствующий пост опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,1 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость заявила, что год назад использовала препарат «Мунджаро» (лекарство для борьбы с сахарным диабетом второго типа у взрослых, также многими используется для снижения веса — прим. «Ленты.ру»). В результате за месяц блогерше удалось похудеть на 10 килограммов. «Я и сейчас иногда подкалываю его, только меньше минимальной дозы», — отметила она.

При этом инфлюэнсерша продемонстрировала фото в желтом бикини, сделанные до и после похудения.

Ранее в июле Боня в нижнем белье показала рану после попытки избавления от целлюлита.

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