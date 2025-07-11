Глава генштаба Франции Буркхард: Российская армия обладает всем необходимым

Российская армия обладает всеми необходимыми типами вооружений в своем арсенале. Так ее боеспособность на пресс-конференции оценил глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Тьерри Буркхард, трансляция мероприятия доступна в Х.

«Россия — это мощная военная и ядерная держава, которая продолжает вкладывать в это столько, сколько нам сложно представить. Россия обладает полноценной армейской моделью, до кончиков ногтей. Я не вижу, чего бы не хватало в современной российской армии», — заметил французский офицер.

По словам Буркхарда, «у российской армии есть все», кроме того, она являет собой один из лучших примеров «глубинного стратегического планирования».

Ранее газета Le Monde по итогам закрытых парламентских слушаний в Национальном собрании с участием представителей Главного штаба ВС Франции написала, что в случае начала конфликта высокой интенсивности французская армия столкнется с острой нехваткой дальнобойной артиллерии и боеприпасов.