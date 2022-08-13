Стало известно о главной слабости Вооруженных сил Франции

Monde: армия Франции столкнется с нехваткой артиллерии в случае конфликта

В случае начала конфликта высокой интенсивности Вооруженные силы Франции столкнутся с острой нехваткой дальнобойной артиллерии и боеприпасов. Об этом по итогам закрытых парламентских слушаний в Национальном собрании с участием представителей Главного штаба ВС Франции написало издание Le Monde.

По словам начальника главного штаба Франции генерала Тьерри Бюркара, последние годы армия страны участвовала в ассиметричных конфликтах, что повлекло за собой «компромиссы, сокращающие определенные возможности». Глава штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье констатировал, что «еще никогда военно-морской флот страны не был таким маленьким».

Кроме того во Франции в три раза сократилось число истребителей, появилась необходимость в закупке дополнительных беспилотников и дальнобойной артиллерии, модернизации систем ПВО. Несмотря на то, что не так давно в войска поступили новые образцы техники (к примеру, бронеавтомобиль «Скорпион»), армии все еще не хватает современных моделей вооружения.

Во время визита в Киев 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине еще шесть самоходных гаубиц Caesar, увеличив общее число обещанной техники этого типа до 18. Как сообщил Sputnik, Париж таким образом отдаст Киеву почти четверть своих гаубиц.