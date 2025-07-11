«Коалиция желающих» захотела получить контроль над небом и морем Украины. На что рассчитывают Франция и Британия?

Макрон: «Коалиция желающих» хочет патрулировать небо и акваторию Украины

Государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны. Об этих планах сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — указал он. Как утверждает глава Франции, таким образом будет послан «стратегический сигнал» Москве.

Эта коалиция была просто сигналом того, что европейцы никогда не покинут Украину, никогда Эммануэль Макрон президент Франции

Иностранный контингент может появиться на Украине после прекращения огня

По словам Макрона, контингент войск стран-участниц «коалиции желающих» может быть размещен на Украине сразу после прекращения огня. «Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления перемирия», — сказал французский лидер.

Также выяснилось, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на территории Украины после остановки огня может составить до 50 тысяч человек. При этом, отметил он, военнослужащие могут быть переданы в распоряжение Североатлантического альянса и «задействованы в крупном столкновении».

В России сравнили «коалицию желающих» с зомби

Участники так называемой «коалиции желающих» выглядят как зомби. Такое сравнение привела официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Вы только вдумайтесь — "коалиция желающих". Это уже навязали как мем. (...) Здоровый человек, которому не нужно комментировать внешнюю политику, задает себе вопросы: "Это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие? Руки растопырили и идут куда-то"», — указала дипломат.

Они что-то желают, но не могут сформулировать, что именно. Однако очевидно, что они опасны, потому что ненасытные

Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова напомнила, что раньше западные страны выбирали названия для своих объединений, опираясь на «мифологемы или религиозные воззрения или же исторические традиции». Но сейчас, по ее мнению, это выглядит как «сплошная белибердистика».

В свою очередь, российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что британско-французский проект по созданию так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине превратился в еще один клуб друзей Киева. «Была развернута кипучая деятельность под вывеской "коалиции желающих", в первую очередь, Лондоном и Парижем, в расчете на привлечение внимания со стороны [президента США] Дональда Трампа», — отметил посол. Глава дипмиссии указал, что коалиция не добилась значимых результатов в лоббировании этой авантюры.