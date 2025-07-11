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18:16, 11 июля 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на значительные запасы ракет у ВС России

На Украине заявили о значительных запасах ракет у ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России накопили около двух тысяч ракет, пожаловался исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Об этом пишет «Мы Украина».

По его заявлению, таких показателей Российской армии удалось достичь благодаря производству в 50-60 единиц в месяц таких крылатых ракет как Х-101 и около 10-15 единиц баллистических ракет в месяц.

«В первый год войны они могли запустить 100 дронов и 100 ракет, а сейчас — это облако "шахедов" и очень точечно ракеты (...) это последствия спецоперации "паутина"», — приводит издание слова Жмайло.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что минувший в конце июня налет российских ударных беспилотников «Герань» по целям на Украине стал одним из самых мощных с начала 2025 года. По информации военблогера, уже к осени Российская армия сможет каждые сутки запускать по противнику 400-500 «Гераней».

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