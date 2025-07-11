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03:56, 11 июля 2025Мир

На Западе заявили об оказавшемся в ловушке Зеленском

NZZ: У Украины осталось два варианта, чтобы избежать полного поражения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

У Украины осталось лишь два варианта действий, чтобы избежать полного поражения в противостоянии с Россией. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

По мнению авторов материала, украинское командование может либо попытаться сократить потери в условиях успешного продвижения армии России, либо оперативно отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в случае, если мирные переговоры зайдут в тупик. В публикации отмечается, что у украинских войск нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине территории РФ малоэффективны.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в ловушке, считают авторы статьи. С одной стороны, Зеленский — единственный человек, который может отдать приказ об отступлении. С другой, украинский лидер стоит перед дилеммой: выбор между военной необходимостью и политической надеждой на то, что союзники Киева сдержат свои обещания.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать усиление мобилизации с целью сокрытия неудач украинских войск на поле боя. Он отметил, что украинский лидер выступает за продолжение мобилизации и недавно назначил нового командующего сухопутными войсками.

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