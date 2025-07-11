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19:31, 11 июля 2025Экономика

Назван один из самых подешевевших в России овощей

Минсельхоз РФ: Отпускные цены на томаты в июне снизились на 14,5 %
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Рост производства сельскохозяйственной продукции в России привел к снижению цен на ряд продуктов питания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Так, в июне 2025 года уменьшились цены производителей на баранину (минус 0,9 процента), сыры (минус 0,4 процента), сливочное масло (минус 0,6 процента). Для подсолнечного масла снижение оценивается в два процента. Однако больше других товаров подешевели томаты (минус 14,5 процента). Эту динамику в ведомстве объяснили увеличением производства в закрытом грунте. В первом полугодии в тепличных хозяйствах удалось собрать 370 тысяч тонн томатов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 3,6 процента.

Ведомство также отметило, что за последнюю неделю июня снизились отпускные цены на лук репчатый (минус 3,3 процента), свеклу столовую (минус 2,3 процента), картофель (минус 1,4 процента) и морковь (минус 0,4 процента).

По информации Ассоциации компаний розничной торговли, в России в июне наиболее подешевели белокочанная капуста, соль, свекла и ржаной хлеб. Кроме того, на пять процентов снизилась стоимость вермишели, говядины и гречневой крупы.

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