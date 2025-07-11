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13:58, 11 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы направления самых ожесточенных боев в зоне украинского конфликта

Военный Дандыкин: Самые ожесточенные бои идут в Сумской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самые ожесточенные бои в зоне украинского конфликта идут в Сумской области, а также под Красноармейском. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Бои идут по всем направлениям. Но самые ожесточенные, наверное, идут в рамках формирования зоны безопасности в Сумской области. Там противник пытается контратаковать, выставляет резервы», — сказал Дандыкин.

Второе серьезное направление — это, по его словам, Часов Яр, Красноармейск, где российские военные пытаются охватить противника с нескольких сторон.

«Это выход на последнюю агломерацию. Там дальше Константиновка, Славянско-Краматорская агломерация. Это ворота. Поэтому противник активно сопротивляется. Но российские военные наступают. Надеюсь, уже этим летом судьба территорий будет решена», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что несколько бригад Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики могут оказаться в огневом мешке. Кроме того, отмечалось, что при продвижении российские военные «начали натыкаться на неунесенные некрологи иностранных наемников», среди которых встречаются англичане, грузины, а также представители французского легиона.

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