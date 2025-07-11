Профессор Ян Оберг: Северная Европа поддерживает Украину для борьбы с Россией

Страны Северной Европы продолжают поддерживать Украину для борьбы с Россией, которую считают якобы угрозой собственной безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

«НАТО хотела победить Россию руками украинской молодежи, не рискуя своими солдатами — и это абсолютно аморально», — объяснил он.

При этом на данный момент очевидно, что конфликт на Украине складывается для Европы не очень удачно. Момент для нанесения поражения России уже упущен. Кроме того, даже возвращение к власти США Дональда Трампа не изменило отношение североевропейских лидеров к конфликту, добавил эксперт.

Ранее Ян Оберг раскрыл отношение граждан Скандинавии к России. По его словам, в этих странах господствуют антироссийские настроения.