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07:01, 11 июля 2025МирЭксклюзив

В Дании назвали причины военной поддержки Украины

Профессор Ян Оберг: Северная Европа поддерживает Украину для борьбы с Россией
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Страны Северной Европы продолжают поддерживать Украину для борьбы с Россией, которую считают якобы угрозой собственной безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

«НАТО хотела победить Россию руками украинской молодежи, не рискуя своими солдатами — и это абсолютно аморально», — объяснил он.

При этом на данный момент очевидно, что конфликт на Украине складывается для Европы не очень удачно. Момент для нанесения поражения России уже упущен. Кроме того, даже возвращение к власти США Дональда Трампа не изменило отношение североевропейских лидеров к конфликту, добавил эксперт.

Ранее Ян Оберг раскрыл отношение граждан Скандинавии к России. По его словам, в этих странах господствуют антироссийские настроения.

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