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06:02, 11 июля 2025МирЭксклюзив

Датский профессор раскрыл отношение граждан Скандинавии к России

Профессор Ян Оберг: В Скандинавии господствуют антироссийские настроения
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

В странах Скандинавии продолжают господствовать антироссийские настроения, а все альтернативные точки зрения подавляются. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

«Я никогда прежде не видел такого подавления альтернативных взглядов, такого отрицания других точек зрения на Россию или НАТО», — подчеркнул он.

По словам профессора Оберга, в Северной Европе наблюдается настоящая гомогенизация взглядов по вопросам безопасности. Особую роль в этом играют СМИ, которые стали рупором милитаризма. Кроме того, в регионе фактически отсутствуют политические силы, которые критично смотрят на действия НАТО и вооружение Украины, добавил эксперт.

Ян Оберг также указал ключевую причину смену курса Северной Европы в отношении России. По его мнению, это произошло из-за недальновидности элит этих стран.

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