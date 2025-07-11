Профессор Ян Оберг: В Скандинавии господствуют антироссийские настроения

В странах Скандинавии продолжают господствовать антироссийские настроения, а все альтернативные точки зрения подавляются. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

«Я никогда прежде не видел такого подавления альтернативных взглядов, такого отрицания других точек зрения на Россию или НАТО», — подчеркнул он.

По словам профессора Оберга, в Северной Европе наблюдается настоящая гомогенизация взглядов по вопросам безопасности. Особую роль в этом играют СМИ, которые стали рупором милитаризма. Кроме того, в регионе фактически отсутствуют политические силы, которые критично смотрят на действия НАТО и вооружение Украины, добавил эксперт.

Ян Оберг также указал ключевую причину смену курса Северной Европы в отношении России. По его мнению, это произошло из-за недальновидности элит этих стран.