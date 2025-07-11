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05:03, 11 июля 2025МирЭксклюзив

Названа ключевая причина смены курса Северной Европы в отношении России

Профессор Ян Оберг: Северная Европа сменила курс из-за недальновидности элит
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Северная Европа сменила курс в отношении России и отказалась от традиционного нейтралитета из-за недальновидности своих элит. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

«В основе этих процессов лежат прежде всего внутренние проблемы — интеллектуальная деградация элит», — заметил он.

По мнению профессора Оберга, в правительствах этих стран не осталось тех, кто рассудительно подходит к вопросам безопасности и понимает, что любые провокации опасны. В результате сейчас оказалась подорвана безопасность всех народов Северной Европы, считает эксперт.

Ранее Ян Оберг объяснил антироссийскую риторику стран Северной Европы. По его словам, в этих государствах отсутствуют возможности для дискуссии по вопросам безопасности.

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