Названа ключевая причина смены курса Северной Европы в отношении России

Профессор Ян Оберг: Северная Европа сменила курс из-за недальновидности элит

Северная Европа сменила курс в отношении России и отказалась от традиционного нейтралитета из-за недальновидности своих элит. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

«В основе этих процессов лежат прежде всего внутренние проблемы — интеллектуальная деградация элит», — заметил он.

По мнению профессора Оберга, в правительствах этих стран не осталось тех, кто рассудительно подходит к вопросам безопасности и понимает, что любые провокации опасны. В результате сейчас оказалась подорвана безопасность всех народов Северной Европы, считает эксперт.

Ранее Ян Оберг объяснил антироссийскую риторику стран Северной Европы. По его словам, в этих государствах отсутствуют возможности для дискуссии по вопросам безопасности.