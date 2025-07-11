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00:26, 11 июля 2025МирЭксклюзив

Агрессивную риторику Северной Европы в отношении России объяснили

Профессор Ян Оберг: В Северной Европе невозможно вести дискуссии о безопасности
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa via Reuters

В странах Северной Европы господствует агрессивная риторика в отношении России, а вести дискуссии по вопросам безопасности становится невозможно. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

«Происходит "интеллектуальное разоружение" Запада. В западном мире практически невозможно вести основанную на фактах и знаниях серьезную дискуссию о безопасности», — описал он происходящее.

В связи с этим курс на противостояние России критически не переосмысливается. Элиты Северной Европы лишь продвигают антироссийские нарративы и призывают вооружать Украину, а альтернативное мнение экспертов не принимают во внимание, объяснил Ян Оберг.

При этом, по словам профессора Оберга, ранее в Северной Европе доминировала эмпатия: страны уважали интересы друг друга и не предпринимали провокационных действий по отношению к другим державам. Однако теперь эта система была разрушена, и законные интересы России в сфере безопасности постоянно нарушаются.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев рассказал о рисках столкновения России и НАТО в Балтийском море. Он объяснил это попытками ряда стран остановить танкеры, которые идут в российские порты.

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