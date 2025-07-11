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07:31, 11 июля 2025МирЭксклюзив

Раскрыта роль европейских ученых в конфликте России и Запада

Профессор Ян Оберг: Европейские ученые поддерживают милитаризацию Запада
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Европейские ученые активно поддерживают милитаризацию Запада и вместе со СМИ стали важным дополнением военно-промышленного комплекса. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

«Фактически у нас сложился военно-промышленный медиа-академический комплекс, где СМИ и даже ученые работают на интересы военной промышленности», — подчеркнул он.

По словам профессора Оберга, европейские университеты, которые живут за счет государственного финансирования, поддерживают лишь правительственные нарративы. При этом на исследования, которые предлагали бы другие подходы, анализировали альтернативы или формулировали мирные инициативы, средства не выделяются.

Ян Оберг также назвал причину поддержки Украины со стороны Северной Европы. По его словам, тем самым страны противостоят России, которую считают якобы угрозой безопасности.

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