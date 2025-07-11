Папарацци сняли невестку Дональда Трампа в бикини

Папарацци сняли невестку президента США Дональда Трампа Лару в бикини

Политик и невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп в бикини попала в объективы папарацци на отдыхе. Соответствующий снимки публикует TMZ.

Супругу сына политика, предпринимателя Эрика Трампа, сняли в Род-Айленде, США, когда она каталась на доске в океане. На размещенном кадре знаменитость предстала в красном раздельном купальнике, демонстрируя рельефный пресс и плоский живот.

Помимо этого, она распустила волосы и надела солнцезащитные очки, завершив образ бейсболкой в тон. По данным журналистов, ее супруг, сын Дональда Трампа, отдыхал на террасе неподалеку с друзьями.

В январе внешность невестки Дональда Трампа на митинге вызвала споры в сети. Тогда Лару Трамп обвинили в неестесственности.