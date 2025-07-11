Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:48, 11 июля 2025Бывший СССР

Планировавший отравить российских военных украинец стал обвиняемым по пяти статьям

ТАСС: Украинец Куршутов обвиняется по пяти статьям УК РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украинец Дилявер Куршутов, задержанный в феврале 2024 года в Запорожской области при подготовке теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества, стал обвиняемым по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как уточняет агентство, фигурант проходит по статьям о приобретении и хранении оружия массового поражения, взрывчатых веществ, приобретении наркотических средств. Кроме того, он ответит перед судом за участие в террористическом сообществе, приготовление к теракту, также ему вменяются несколько эпизодов по статье о теракте.

В марте 2024 года украинский диверсант рассказал о планах отравить российских военных в столовой.

По словам задержанного, он хотел отравить российских военных в столовой. Диверсант забрал из тайника на Красногорском кладбище Мелитополя ампулы с аналогом токсичного химиката BZ, чтобы добавить его в суп или сок военным. Куршутова завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые присвоили ему псевдоним Вампир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал важное заявление о России. О чем он может высказаться?

    Врач обозначил первые признаки солнечного удара

    Потерявший девственность в 27 лет мужчина столкнулся с неожиданными последствиями секса

    Психолог назвала способ рассказать ребенку о существовании «плохих людей»

    Датский профессор раскрыл отношение граждан Скандинавии к России

    Украинские военные оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой

    Постиравший собаку в стиральной машинке россиянин предстанет перед судом

    Планировавший отравить российских военных украинец стал обвиняемым по пяти статьям

    На Западе оценили реакцию Путина на выпады Трампа

    Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП в Севастополе с пятью погибшими

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости