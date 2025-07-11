Планировавший отравить российских военных украинец стал обвиняемым по пяти статьям

ТАСС: Украинец Куршутов обвиняется по пяти статьям УК РФ

Украинец Дилявер Куршутов, задержанный в феврале 2024 года в Запорожской области при подготовке теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества, стал обвиняемым по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как уточняет агентство, фигурант проходит по статьям о приобретении и хранении оружия массового поражения, взрывчатых веществ, приобретении наркотических средств. Кроме того, он ответит перед судом за участие в террористическом сообществе, приготовление к теракту, также ему вменяются несколько эпизодов по статье о теракте.

В марте 2024 года украинский диверсант рассказал о планах отравить российских военных в столовой.

По словам задержанного, он хотел отравить российских военных в столовой. Диверсант забрал из тайника на Красногорском кладбище Мелитополя ампулы с аналогом токсичного химиката BZ, чтобы добавить его в суп или сок военным. Куршутова завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые присвоили ему псевдоним Вампир.