Раскрыты планы по строительству новых станций метро Москвы

Мэр Собянин: Каждый год в Москве будут запускать по 4-6 новых станций метро

Каждый год в Москве будут запускать от четырех до шести новых станций метро. Планы по строительству подземной инфраструктуры раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в беседе с РИА Новости.

«В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия», — уточнил глава города. Благодаря этому транспортная доступность улучшится у сотен тысяч жителей Москвы, рядом с домами которых сейчас нет метро.

Собянин также рассказал о планах реновации в столице. По словам мэра, вся стареющая жилая застройка Москвы постепенно войдет в эту программу. Глава Москвы отметил, многие 9 и 12-этажные дома с точки зрения безопасности конструкции хуже хрущевских пятиэтажек.

Мэр подчеркнул, что в городе нужно не только застраивать промзоны, но и оставлять в прошлом старый жилой фонд, который постепенно превращается в трущобы.