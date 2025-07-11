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13:13, 11 июля 2025Ценности

Россиянки назвали главные атрибуты для уверенности в себе

SOKOLOV: Россиянки назвали правильную одежду главным фактором уверенности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom  

Россиянки назвали главные атрибуты, помогающие им чувствовать себя уверенно. Исследование бренда SOKOLOV попало в распоряжение «Ленты.ру».

Почти половина опрошенных (47 процентов) убеждены, что для уверенности важен весь комплект — и ухоженная внешность, и статусные вещи. Почти столько же (45 процентов) отметили, что красивое лицо и ухоженное тело значительно важнее материальных атрибутов. При этом 38 процентов россиянок признаются, что именно дорогие предметы гардероба добавляют им особое чувство уверенности, а 20 процентов уверены, что важнее личные ощущения, а не стоимость вещей.

Кроме того, для большинства женщин (71 процент) именно правильно подобранная одежда является главным фактором уверенности. Хорошая физическая форма (46 процентов) и ухоженное лицо (45 процентов) оказались на следующих позициях списка, а осознание собственных достижений добавляет уверенности 41 проценту респондентов. Украшения же важны для 28 процентов россиянок, что опережает парфюм (24 процента) и дорогие гаджеты (11 процентов).

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Каждая вторая россиянка признается, что периодически делает что-то, чтобы понравиться окружающим, а 42 процента делают это регулярно. Так, для 47 процентов девушек уверенность подрывают неудачная прическа или макияж, для 33 процентов — резкое замечание от окружающих, а для 28 процентов — отсутствие денег. Ошибка в выборе украшений или их отсутствие беспокоят только 12 процентов опрошенных.

Ранее эксперт бренда Sokolov Елена Ракутина назвала лучшие украшения для купания в бассейне.

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