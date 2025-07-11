Российские регионы закупили сомнительные лекарства

«Известия»: Регионы РФ купили неэффективные лекарства на 10 млрд рублей

В 2024 году российские регионы приобрели сомнительные, неэффективные лекарства на общую сумму примерно в 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет аналитической компании «Б3-Мед».

В целом по итогам прошлого года российские регионы потратили на закупку лекарственных средств, которые не входят в клинические рекомендации по лечению заболеваний, 16,2 миллиарда рублей. Речь идет в том числе о гомеопатических и фитопрепаратах, уточнили аналитики.

Повышенный интерес к неэффективным лекарствам проявляли в Якутии, Удмуртии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Заметный спрос на подобного рода медицинскую продукцию был зафиксирован в Архангельской и Ленинградской областях, Ставропольском и Красноярском краях, а также на Чукотке, пояснили эксперты.

Подавляющую часть покупок составили гомеопатические средства, БАДы и фитотерапевтические средства, а также средства «без действующего вещества». Несмотря на это, врачи региональных поликлиник выписывали их для пациентов с онкологическими и другими серьезными диагнозами.

Пациентам с нейроэндокринными опухолями, в частности, предлагалось лечиться цветами, листьями и экстрактами березы, зверобоя, пижмы и расторопши. А для лечения рака носоглотки рекомендовалось использовать аир, арнику, кору дуба, перечную мяту, пихту, ромашку, шалфей и валериану. И это вопреки мнению самих онкологов, которые категорически не советуют прописывать различного рода травы для лечения рака.

В конце весны 2024 года правительство России поддержало масштабный пакет поправок в российское законодательство, меняющий правила на рынке БАДов. Часть изменений затронула реализацию подобного рода продукции в онлайн-ретейле. В качестве одного из вариантов борьбы с пищевыми добавками предлагалась возможность оперативной блокировки сайтов, на которых продается потенциально небезопасный товар. Отслеживать подобные ресурсы власти предложили Роспотребнадзору. Ужесточение законодательства было связано с активным распространением биологически активных добавок (БАДов). Так, с 2020 по 2024 год объемы поставок такого рода продукции в российские аптеки выросли почти в полтора раза.