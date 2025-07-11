Старовойта похоронили на кладбище в Петербурге

Экс-главу Минтранса Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Экс-главу Минтранса Романа Старовойта похоронили на Смоленском Кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Помимо родных и близки, на похороны бывшего министра пришли высокопоставленные чиновники и представители бизнеса, в том числе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент «Автоваза» Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов, заместитель министра транспорта Виктор Тимофеев, глава Республики Алтай Андрей Турчак и другие. Всего, по оценке агентства, в церемонии приняли участие от 150 до 200 человек.

Ранее в сети появилось видео с выносом гроба Старовойта, который поместили на специальный постамент и открыли, чтобы с ним могли попрощаться присутствующие. Также удалось запечатлеть, как 25-летняя девушка экс-министра прошептала ему последние слова перед захоронением.

Прощание с экс-министром также состоялось 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве. После его перевезли в Санкт-Петербург — решение похоронить чиновника в городе приняли его родственники.