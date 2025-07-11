Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:27, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Ведущий «России 1» высказался о конфликтах с коллегами

Телеведущий Стойков заявил, что иногда у него бывают разногласия с коллегами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Ведущий программы «Утро России» на канале «Россия 1» Денис Стойков высказался о конфликтах с коллегами. Его слова передает StarHit.

Стойков заявил, что считает себя неконфликтным человеком. «Если появляются какие-то ситуации, стараюсь их оттягивать по принципу "поссориться всегда успеем"», — пояснил он.

При этом ведущий отметил, что иногда у него все же бывают разногласия с коллегами. «Недавно был случай, когда произошло недопонимание, но в целом мы из этой ситуации [вышли] при помощи юмора. Если конфликт произошел, то надо из него как-то выруливать, ведь нам вместе работать, а ходить с угрюмыми лицами — не очень», — добавил он.

Ранее Стойков рассказал о неожиданном случае, который произошел на съемках программы «Утро России». По его словам, однажды гость передачи начал терять сознание.

Денис Стойков — российский телеведущий, спортивный комментатор. С  2006 по 2015 год он работал ведущим на канале «Спорт», который впоследствии сменил название на «Россия 2». В 2015 году журналист перешел на «Россию 1» и стал вести программу «Утро России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Киевом впервые за три года появился огромный гражданский самолет. Что о нем известно?

    Российскую комедию переснимут в Египте

    Медведева показала фото в мини-шортах

    Застреленный в Киеве подполковник СБУ оказался связан с убийством Моторолы

    Грациозный кабанчик попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Затраты на личный автомобиль и каршеринг сравнили

    Стала известна цель полета Ан-124 над Киевом

    Основатель Zara купил пятизвездочный отель в Париже за 8,7 миллиарда рублей

    Член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма

    Обвиненный дочерью в растлении российский многоженец заявил о тайне в этом деле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости