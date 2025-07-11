Ведущий «России 1» высказался о конфликтах с коллегами

Телеведущий Стойков заявил, что иногда у него бывают разногласия с коллегами

Ведущий программы «Утро России» на канале «Россия 1» Денис Стойков высказался о конфликтах с коллегами. Его слова передает StarHit.

Стойков заявил, что считает себя неконфликтным человеком. «Если появляются какие-то ситуации, стараюсь их оттягивать по принципу "поссориться всегда успеем"», — пояснил он.

При этом ведущий отметил, что иногда у него все же бывают разногласия с коллегами. «Недавно был случай, когда произошло недопонимание, но в целом мы из этой ситуации [вышли] при помощи юмора. Если конфликт произошел, то надо из него как-то выруливать, ведь нам вместе работать, а ходить с угрюмыми лицами — не очень», — добавил он.

Ранее Стойков рассказал о неожиданном случае, который произошел на съемках программы «Утро России». По его словам, однажды гость передачи начал терять сознание.

Денис Стойков — российский телеведущий, спортивный комментатор. С 2006 по 2015 год он работал ведущим на канале «Спорт», который впоследствии сменил название на «Россия 2». В 2015 году журналист перешел на «Россию 1» и стал вести программу «Утро России».