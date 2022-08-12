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Ведущий «России 1» рассказал о неожиданном случае во время съемок

Ведущий Стойков рассказал, что однажды гость программы «Утро России» начал терять сознание

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Ведущий программы «Утро России» на канале «Россия 1» Денис Стойков рассказал о неожиданном случае, который однажды произошел во время съемок передачи. Его слова передает Passion.ru.

Как отметил Стойков, инцидент случился в первые месяцы его работы в утренней программе. «Мы с Леной Николаевой (его соведущая, осенью 2021 года ушла в декрет, сейчас ее временно заменяет Вера Красоваприм. "Ленты.ру") вели эфир, и наш гость начал терять сознание. От волнения, хотя мы всегда дружелюбны и стараемся максимально расслабить человека неопытного. Но тут гость перенервничал», — вспомнил он.

После этого команде «России 1» пришлось прервать съемки, чтобы успокоить гостя, уточнил телеведущий. Стойков добавил, что в итоге мужчине стало лучше, он вышел в эфир «и выглядел и говорил прекрасно».

Денис Стойков — известный российский телеведущий, спортивный комментатор. С 2006 по 2015 год был ведущим на канале «Спорт», который впоследствии сменил название на «Россия 2». В 2015 году перешел на «Россию 1» и стал вести программу «Утро России» в паре с Еленой Николаевой.

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Олег Давыдов
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