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12:53, 11 июля 2025Культура

Сын Газманова высказался о возможном плагиате в «Игре в кальмара»

Газманов увидел плагиат мелодии из «17 мгновений весны» в «Игре в кальмара»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сын российского исполнителя Олега Газманова певец и депутат Московской Госдумы Родион Газманов заявил о сходстве мелодии из южнокорейского сериала «Игра в кальмара» и музыки из советского фильма «Семнадцать мгновений весны». Его комментарий приводит «Газета.Ru».

«Сходство, безусловно, слышно. Оно в начале там не совсем понятно, но потом уже впоследствии не оставляю сомнений в том, что тут действительно намеренный плагиат, намеренное заимствование», — заявил он.

По мнению Газманова-младшего, правообладателю оригинальной композиции следует отсудить средства за возможный плагиат.

Ранее певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что компанию Netflix и создателей «Игры в кальмара» обвинили в плагиате известной советской мелодии.

До этого адвокат Геннадий Кузьмин заявил, что Netflix могут оштрафовать за использование мелодии из советского фильма в третьем сезоне южнокорейского сериала.

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