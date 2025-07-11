Уже несколько дней в Подмосковье массово досматривают грузовики. В них ищут дроны. Что известно?

В Подмосковье полиция массово останавливает грузовики в поисках дронов

В Московской области полицейские массово останавливают для досмотра грузовики. Представители ГИБДД проверяют не только накладные, страховки и паспорта водителей, но и грузовые отсеки машин на возможное наличие беспилотников.

По словам источников, мероприятия в Подмосковье начались несколько дней назад. На многих шоссе организованы дополнительные посты ГИБДД. Кроме того, большинство из них уже усилено нарядами полиции. Несмотря на более чем 30-градусную жару, полицейским запретили выходить на службу без бронежилетов.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские дроны массово атаковали регионы России в начале лета

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов, в том числе Мурманскую и Иркутскую области. Также под удары украинских военных попала Рязанская область.

Все запущенные дроны оказались заложены в большегрузы. В «Би-би-си» заявили, что это была целая спланированная операция под названием «Паутина». Ее разрабатывал в том числе глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Украинский президент Владимир Зеленский позднее рассказал подробности операции. Прежде всего он сообщил, что водители грузовиков с дронами не знали о проведении «Паутины». Также стало известно, что беспилотники были спрятаны в «мобильных домах» с раздвижными крышами, которые загружались в большегрузы, а затем открывались дистанционно для проведения операции.

В офисе президента Украины анонсировали аналоги операции «Паутина»

По словам замглавы офиса президента Украины Павла Палиса, страна готова проводить в будущем аналоги операции «Паутина» на территории России. «Да, я уверен, мы увидим подобные вещи в будущем, обязательно», — сказал чиновник.

Он также заявил, что этой операцией удалось нанести довольно сильный удар по России, Киев 1 июня продемонстрировал способность действовать асимметрично и в глубину в плане стратегии.

Тем временем Малюк раскрыл детали операции Киева с атакой на российские аэродромы. Он добавил, что СБУ задействовала 117 прожигающих металл беспилотников. Ведомство также использовало в операции и «отдельные элементы для связи».

В России раскрыли новую тактику атак ВСУ

Еще в конце мая военный эксперт Юрий Кнутов сделал вывод, что ВСУ стали использовать новую тактику при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы. По его словам, военные направляют свои БПЛА на российские системы противовоздушной обороны (ПВО), а в то же время западные образцы несут взрывчатку к цели.

Как указал специалист, массовость налетов, вероятно, должна возрасти, что лишь усложнит маневренность систем ПВО. В связи с этим он призвал подтягивать к границам России дополнительные установки, а также увеличивать их производство. Также важно готовить специалистов данного профиля.

«Впрочем, самое главное — наращивать удары по местам доставки компонентов и сборки дронов противника», — уточнил эксперт. В заключение он также предложил использовать не только авианалеты, но и диверсантов.