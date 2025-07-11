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14:58, 11 июля 2025Экономика

В Москве спрогнозировали египетские ночи

Вильфанд: Москву ждут египетские ночи перед похолоданием
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Перед похолоданием и новой порцией дождей жителям Москвы стоит ожидать египетских ночей. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН.

По словам метеоролога, сейчас температура в центральной части России превышает норму на семь-восемь градусов, но в понедельник, 14 июля, начнется снижение. Средняя температура составит 27-28 градусов тепла — на пять градусов выше нормы. Во вторник могут начаться осадки.

«Постепенное понижение пройдет ближе к середине — концу следующей недели. Резкого похолодания не будет, но все начнет возвращаться к естественным значениям. Ночные показатели до сих пор высокие, это просто египетские ночи», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в выходные, 12-13 июля, сохранится жаркая погода. В субботу ожидается 32-25 градусов тепла, в воскресенье — 30-32 градуса тепла с дождями во второй половине дня.

Ранее в Москве зафиксировали температурный рекорд почти за 150 лет. В четверг, 10 июля, воздух в столице прогрелся до плюс 33,8 градуса впервые за всю историю наблюдений с 1879 года.

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