В России заявили о неожиданном случае с девушкой Старовойта на похоронах бывшего министра

«КП»: Бывшая жена Старовойта неожиданно обняла девушку экс-министра на похоронах

Бывшая жена экс-главы Минтранса Романа Старовойта Светлана обняла девушку чиновника Полину Копылову на похоронах, что стало неожиданным для всех присутствовавших на церемонии. Об этом случае заявил корреспондент «Комсомольской правды» («КП»).

По информации издания, сначала Копылова держалась отдельно от родни Старовойта, и ей, как утверждается, даже не позволили сесть рядом с близкими экс-министра. Однако позже к ней подошли дочери чиновника, а после и бывшая супруга.

Корреспондент издания сообщает, что женщины обнялись и некоторое время простояли так, утирая слезы. «Увидеть такую картину, конечно, никто не рассчитывал», — сообщил автор издания Александр Дыбин.

7 июля стало известно, что президент России Владимир Путин отправил министра транспорта в отставку. Позже в этот же день появилась информация о смерти Старовойта — его тело нашли в кустах у парковки в Подмосковье. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что случившееся с экс-чиновником не может не шокировать.

В РПЦ объяснили одну противоречивую деталь на похоронах бывшего чиновника.