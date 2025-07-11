В РПЦ объяснили одну противоречивую деталь на похоронах покончившего с собой Старовойта

Представитель РПЦ Кипшидзе заявил о допустимости креста на могиле Старовойта

Русская православная церковь (РПЦ) допускает установку крестов на могилах людей, совершивших самоубийство. Так противоречивую деталь — установку креста на захоронении покончившего с собой экс-главы Минтранса Романа Старовойта — объяснил «Ленте.ру» представитель РПЦ, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Никаких разных мнений [о допустимости установки креста для самоубийц] не существует. Если человек православный христианин, крещен, то на его могиле может быть установлен крест. Вне зависимости [от того, что человек совершил неискупляемый смертный грех]. Любой крещеный человек остается крещеным, что бы он ни совершил», — заявил Кипшидзе.

Если он крещен, значит после его смерти на его могиле могут, а лучше даже сказать и должны установить крест Вахтанг Кипшидзе

При этом, как известно, по православной традиции отпевание Старовойта на его похоронах не проводилось.

Среди православных существует мнение о возможном запрете установки крестов на могилах самоубийц. Оно получило распространение из-за жесткой позиции РПЦ по отказу проводить ритуалы и поминать покончивших с собой. Этот вопрос поднимается на православных форумах и сайтах похоронных фирм. Самоубийство в христианстве считается одним из самых тяжких грехов, так как человек уже не сможет покаяться и искупить его.

7 июля стало известно, что президент России Владимир Путин отправил министра транспорта в отставку. Позже в этот же день появилась информация о смерти Старовойта — его тело нашли в кустах у парковки в Подмосковье. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что случившееся с экс-чиновником не может не шокировать.

Во время похорон распорядители открыли гроб с телом бывшего политика. На церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники, а также бывшая жена и мать Старовойта. Девушка министра прошептала последние слова над гробом и попала на видео.