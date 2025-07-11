Вооруженный для мести россиянин тяжело ранил охранника магазина под камерой

В Петербурге мужчина под камерами напал на охранника из-за салфеток

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина с ножом напал на охранников магазина. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительным данным, в сетевом магазине между клиентом и охранником произошел конфликт из-за того, что мужчина взял слишком много салфеток. После словесной перепалки посетитель решил отомстить --для этого он специально купил нож и вернулся к обидчику.

Одного охранника он тяжело ранил в живот, второму — оставил порез на руке. Это попало на видео.

Как рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России, сообщение о нападении на охранников поступило около 14.55 мск. Прибывшие на место сотрудники задержали мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что директор приюта для животных лишилась глаза из-за отказа принять уголовника на работу.