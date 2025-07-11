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09:55, 11 июля 2025Силовые структуры

Директор приюта для животных лишилась глаза из-за отказа принять уголовника на работу

Уголовник получил 7,4 года за выбитый глаз директора приюта для животных
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хабаровском крае к семи годам и четырем месяцам колонии строгого режима приговорили ранее судимого 46-летнего россиянина, искалечившего руководителя приюта для животных. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 5 апреля уголовник напал на женщину, нанес ей множество ударов руками и ногами и после избил металлическим гвоздодером. Довести расправу до конца помешали неравнодушные очевидцы, отбившие жертву. В результате нападения директор приюта лишилась глаза. По словам сотрудников приюта, мужчина ранее работал сдельно и варил собакам кашу, но брать его на работу директор не хотела.

Женщину смущал несдержанный характер соискателя, его вспышки гнева и уголовное прошлое. Разозленный отказом мужчина регулярно угрожал главе приюта. В настоящий момент пострадавшая проходит восстановление.

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