Врач призвала отказаться от покупки разрезанных арбузов

Врач Льюк предупредила о проблемах с желудком после покупки разрезанных арбузов

Летом на прилавках магазинов можно встретить как целые, так и разрезанные арбузы. От покупки последних диетолог Мария де Льюк в беседе с изданием Vanitatis призвала отказаться.

«Когда арбуз теряет свой естественный защитный барьер в виде кожуры, обнажается сладкая и влажная мякоть. Сочетание влаги и сахара является идеальной средой для размножения бактерий», — предупредила врач.

По ее словам, если съесть такой арбуз, то у человека могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Особенно это касается пожилых людей, беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом. В заключение специалистка добавила, что лучше покупать целые арбузы и разрезать их непосредственно перед употреблением.

Ранее диетолог Альваро Торрес рассказал о фруктах, которые мешают похудеть. По его словам, людям на диете не стоит налегать на бананы.