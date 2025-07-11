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18:31, 11 июля 2025Забота о себе

Врач призвала отказаться от покупки разрезанных арбузов

Врач Льюк предупредила о проблемах с желудком после покупки разрезанных арбузов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Crina-Miriam Cretu / Unsplash

Летом на прилавках магазинов можно встретить как целые, так и разрезанные арбузы. От покупки последних диетолог Мария де Льюк в беседе с изданием Vanitatis призвала отказаться.

«Когда арбуз теряет свой естественный защитный барьер в виде кожуры, обнажается сладкая и влажная мякоть. Сочетание влаги и сахара является идеальной средой для размножения бактерий», — предупредила врач.

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По ее словам, если съесть такой арбуз, то у человека могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Особенно это касается пожилых людей, беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом. В заключение специалистка добавила, что лучше покупать целые арбузы и разрезать их непосредственно перед употреблением.

Ранее диетолог Альваро Торрес рассказал о фруктах, которые мешают похудеть. По его словам, людям на диете не стоит налегать на бананы.

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