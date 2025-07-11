Адель: РФ надо покинуть ОЗХО, если она не подтвердит применение ВСУ химоружия

России надо будет покинуть Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в том случае, если она не подтвердит применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия. С таким предложением выступил журналист Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

По его мнению, ОЗХО выполняет поручения исключительно западных центров силы, из-за чего России не стоит рассчитывать на рассмотрение ее инициативы по подтверждению применения Украиной химоружия. Адель предложил Москве объединить усилия со странами глобального Юга.

«Генеральный директор ОЗХО, а также ведущие эксперты подтвердили, что Россия выполнила свои обязательства ещё в 2017 году. При этом США не пустили никого на свои объекты и заявили, что в 2024 году якобы все уничтожили, но никаких доказательств не представили», — напомнил журналист.

Ранее постоянное представительство России при ОЗХО заявило о полученных результатах исследований, проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией Минобороны России, обвинив Запад в игнорировании применения ВСУ химоружия.