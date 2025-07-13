Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:13, 16 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

«Росатом» возведет АЭС на месте советской мегазаброшки

Политолог Юнеман: Россия построит АЭС в Казахстане на месте мегазаброшки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Санат Имангалиев / Sputnik / РИА Новости

«Росатом» возведет новую атомную электростанцию (АЭС) для Казахстана в поселке, где до сих пор живут русские, переселенные туда почти 50 лет назад на советскую мегастройку. Об этом рассказал «Ленте.ру» эксперт по Казахстану, политолог Роман Юнеман.

Речь идет о поселке Улькен, расположенном в Алматинской области Казахстана. В середине 1980-х годов власти республики приняли решение построить там большую угольную электростанцию. В город привлекли несколько тысяч рабочих и специалистов, однако из-за кризиса и распада страны проект так и не был завершен.

«Сейчас там в основном живут русские пенсионеры с казахстанскими паспортами. В советское время Улькен, что по-казахски значит "большой", даже хотели переименовать в город Счастливый, но помешали Перестройка и распад СССР», — рассказал Юнеман.

Политолог добавил, что для строительства АЭС в город, как и почти 50 лет назад, привезут тысячи рабочих из России. Это, по его мнению, заметно улучшит качество жизни местного населения.

«Что выберут именно Улькен, было понятно давно. Во-первых, рядом огромное озеро Балхаш, а значит для АЭС не нужно строить отдельное водохранилище. Во-вторых, это очень удобная транспортная развязка: поселок находится на трассе Екатеринбург — Алма-Ата, а неподалеку расположена крупная железнодорожная станция», — заключил эксперт.

В середине июня стало известно, что власти Казахстана выбрали «Росатом» лидером международного консорциума по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Предложение корпорации было признано «наиболее оптимальными и экономически выгодными», по сравнению с другими компаниями, в том числе из Китая и Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России нашли пропавший вертолет Ми-8

    Блогерша описала страну Латинской Америки фразой «Наташа из России — не человек»

    В США сделали предупреждение России из-за Германии

    Экс-советник Пентагона заявил об изоляции США из-за нацвалют

    «Росатом» возведет АЭС на месте советской мегазаброшки

    Девушка похитила и изнасиловала бывшего бойфренда

    Женщинам подсказали правильную реакцию на отсутствие эрекции у партнера

    Экс-ефрейтор отправлял ВСУ списки личного состава подразделений РФ

    В России изменятся правила поступления на госслужбу

    Европу обвинили в неустойчивой позиции по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости