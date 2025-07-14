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20:48, 14 июля 2025Силовые структуры

Потерявший понравившуюся девушку россиянин оказался в больнице с ножевым ранением

В Нижнем Новгороде арестован мужчина за удар приятеля ножом из-за звонка девушке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Нижнем Новгороде арестован мужчина, ударивший ножом знакомого, который позвонил его возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По данным канала, ЧП произошло в Боре. Туда арестованный приехал на заработки и поселился вместе со своей возлюбленной и ее подругой. Затем они познакомились с другим мужчиной и стали проводить время вчетвером. Мужчина обратил внимание на подругу девушки фигуранта, однако, в какой-то момент, потерял и не смог до нее дозвониться. Тогда он обратился ко второй девушке за помощью. Узнавший об этом ее возлюбленный стал угрожать расправой, а потом достал нож и ударил мужчину в шею и грудь. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии осудят мужчину, пытавшегося из ревности застрелить знакомую.

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