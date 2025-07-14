В Минстрое Мурманской области назвали число домов для капремонта в 2025 году

В Мурманской области капитально отремонтируют 689 многоквартирных домов

В 2025 году запланировано проведение капремонта в 689 домах Мурманской области, сообщили в региональном Минстрое.

Основные работы по капремонту общего имущества многоквартирных домов Мурманской области будут завершены до конца текущего года. В 2025 году бригады уже заменили 294 лифта, обновили 233 фасада и 279 крыш. По состоянию на 14 июля, работы завершены в 191 доме.

«Общее количество объектов, включенных в программу 2025 года, составило 689 домов. При этом работы в 387 домах будут завершены в 2025 году, а в 302 домах начнутся работы, которые планируется завершить в 2026 году», — рассказала гендиректор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Юлия Барсукова.

Она отметила, что суммарная стоимость мероприятий составляет 11,6 миллиарда рублей. Источниками финансирования являются взносы самих жильцов, средства из федерального бюджета, также в эту сумму включены 3,5 миллиарда рублей из областного бюджета. К середине июля подписаны контракты практически по всем адресам, предусмотренным программой 2025-2026 годов, включая объекты, запланированные к завершению в следующем году.

«Особое внимание уделяется выполнению работ в рамках плана "На Севере — жить!", инициированного губернатором Андреем Чибисом. В 2025 году уже капитально отремонтировано 119 домов, заменено 53 лифта, обновлено 60 крыш, восстановлено 68 фасадов», — добавила Юлия Барсукова.

Также реализация проекта включает масштабные мероприятия по улучшению жилищных условий в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). По реновации ЗАТО запланирован капремонт в 106 многоквартирных домах на сумму 1,5 миллиарда рублей.

В гарнизонах и местах дислокации военнослужащих и их семей будут проведены следующие работы: ремонт 37 крыш, 42 фасадов, 149 подъездов, 4 внутридомовых инженерных систем и замена 22 лифтов. На 2026 год по программе реновации ЗАТО планируется проведение работ в 59 домах на сумму 1,58 миллиарда рублей.

Всего в многоквартирных домах региона с 2019 года по июнь 2025 года были капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе по губернаторскому плану «На Севере — жить!»

