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09:28, 14 июля 2025Бывший СССР

Залужный оценил шансы Украины продержаться в войне на истощение

Залужный заявил о неспособности Украины продержаться в войне на истощение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина с большой долей вероятности не сможет продержаться в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный на своем YouTube-канале.

«Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — подчеркнул экс-главком ВСУ.

Залужный оценил шансы Украины в противостоянии с Россией и заявил о необходимости «крайне осторожно» надеяться на достаточный объем военной помощи со стороны Запада. Генерал отметил, что в сложившихся условиях Украина стала «мегазаказчиком» устаревшего и нового оружия. По его мнению, развитие в стране военно-промышленного комплекса «вроде бы дает шанс Украине держать удар».

Ранее Залужный попросил США передать ВСУ устаревшие ракеты. Он добавил, что большая часть этих ракет рассчитана на применение в ближайшие 25 лет.

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