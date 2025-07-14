Залужный оценил шансы Украины продержаться в войне на истощение

Залужный заявил о неспособности Украины продержаться в войне на истощение

Украина с большой долей вероятности не сможет продержаться в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный на своем YouTube-канале.

«Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — подчеркнул экс-главком ВСУ.

Залужный оценил шансы Украины в противостоянии с Россией и заявил о необходимости «крайне осторожно» надеяться на достаточный объем военной помощи со стороны Запада. Генерал отметил, что в сложившихся условиях Украина стала «мегазаказчиком» устаревшего и нового оружия. По его мнению, развитие в стране военно-промышленного комплекса «вроде бы дает шанс Украине держать удар».

Ранее Залужный попросил США передать ВСУ устаревшие ракеты. Он добавил, что большая часть этих ракет рассчитана на применение в ближайшие 25 лет.