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15:06, 14 июля 2025Экономика

Жители Подмосковья пожаловались на уничтожение краснокнижных животных

Жители Рузского округа Подмосковья пожаловались на уничтожение редкой фауны
Мария Черкасова

Кадр: Чат Рузского района / Telegram / МСК1.ру

Жители Рузского городского округа Подмосковья пожаловались на уничтожение краснокнижных животных и растений. Несколько месяцев назад в округе начали вырубать лес для строительства карьера, сообщает MSK1.ru.

По словам председателя комиссии по экологии Рузского округа Игоря Попова, работы ведутся без полного пакета разрешающих документов. Вырубка леса помешала гнездованию птиц, наносит существенный урон природной среде Рузского округа, а также нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, завил специалист.

Проведенная в 2021 году экспертиза обнаружила в лесу более 30 видов редких растений и животных. Однако впоследствии была проведена еще одна проверка — оказалось, что редкие представители флоры и фауны из леса исчезли.

Местные жители, протестующие против вырубки леса, обратились к главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину и президенту России Владимиру Путин с просьбой остановить вырубку и включить участок леса в состав заповедника.

Ранее в Приамурье банда черных лесорубов попала под суд из-за незаконной вырубки леса на чужих участках. Сообщалось, что нанесенной группой из 10 участников ущерб оценивается более чем в 11 миллионов рублей.

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