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20:16, 15 июля 2025Ценности

Беременная Рианна вышла в свет в оголяющем тело наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: The Hollywood Curtain / BACKGRID / Legion-media.com

Барбадосская певица Рианна вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует издание People.

Беременная 37-летняя знаменитость появилась на ужине в Giorgio Baldi после премьеры «Смурфиков» в Лос-Анджелесе. Для данного повода она выбрала белый костюм, состоящий из майки с капюшоном и вязаной макси-юбки с люрексовой нитью.

Фото: ShotbyNYP / The Hollywood Curtai / Legion-media.com

Упомянутый наряд оголил округлившийся живот и бедра звезды. Образ дополнили украшения, укладка и макияж в розовых оттенках.

Ранее в июле Рианна снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы. Знаменитость позировала в не заполненном водой бассейне, демонстрируя трусы и бюстгальтер из кружева.

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