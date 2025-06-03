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01:00, 3 июня 2025Ценности

Рианна снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы

Певица Рианна снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы Savage x Fenty
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда Savage x Fenty. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Беременная знаменитость позировала в не заполненном водой бассейне, демонстрируя комплект нижнего белья из прозрачного кружева. Упомянутый наряд, состоящий из трусов и бюстгальтера без подклада, подчеркивал ее фигуру.

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Образ завершила укладка с эффектом мокрых волос. «Это я всю съемку играю в игру "спрячь животик"! Лето будет дерзким», — подписала она.

В мае Рианна оголилась на Каннском кинофестивале. Знаменитость прогулялась по французскому курорту вместе с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky.

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