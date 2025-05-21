Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:47, 21 мая 2025Ценности

Рианна оголилась на Каннском кинофестивале

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна в откровенном образе появилась на Каннском кинофестивале. Снимки папарацци публикует Page Six.

Беременная знаменитость прогулялась по французскому курорту вместе с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky. Исполнительницу запечатлели в черном платье с вырезами, которые частично оголяли ее тело. При этом в руках Рианна держала клатч того же цвета, а в качестве обуви она предпочла прозрачные босоножки.

Ранее Рианна вышла в свет с сумкой в виде хлеба за сто тысяч рублей. Речь идет о сумке-багете из ассортимента люксового бренда Fendi из овчины, по форме напоминающей батон французского хлеба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пошутил о вхождении Сумской области в состав России

    Фетисов обратился к пригрозившему бойкотом ОИ из-за России бывшему хоккеисту сборной СССР

    План милитаризации Европы на 150 миллиардов евро согласовали

    Стало известно о заходе украинских диверсантов на территорию еще одного региона России

    Полтора года избивавшего дочь-подростка россиянина задержали

    Лавров напомнил НАТО про Крым

    Умерла легендарная голливудская актриса Кэтлин Хьюз

    Китайские машины назвали одними из самых аварийных

    Диетолог указала на два ускоряющих старение продукта

    На Западе заметили проблему у российского истребителя украинских дронов на базе Як-52

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости