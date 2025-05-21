Рианна оголилась на Каннском кинофестивале

Барбадосская певица Рианна в откровенном образе появилась на Каннском кинофестивале. Снимки папарацци публикует Page Six.

Беременная знаменитость прогулялась по французскому курорту вместе с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky. Исполнительницу запечатлели в черном платье с вырезами, которые частично оголяли ее тело. При этом в руках Рианна держала клатч того же цвета, а в качестве обуви она предпочла прозрачные босоножки.

Ранее Рианна вышла в свет с сумкой в виде хлеба за сто тысяч рублей. Речь идет о сумке-багете из ассортимента люксового бренда Fendi из овчины, по форме напоминающей батон французского хлеба.