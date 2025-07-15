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14:42, 15 июля 2025Ценности

Российская блогерша показала тату после лазерной эпиляции с фразой «там дыра»

Блогер Маха Горячева показала рану на месте тату после лазерной эпиляции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Маха Всё Круто»

Российская блогерша Маха Горячева показала татуировку после лазерной эпиляции с фразой «там дыра». О данной ситуации она рассказала в своем Telegram-канале и Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам инфлюэнсерши, мастер не заклеила ей должным образом тату на ноге перед процедурой. Впоследствии данное место начало чесаться и гореть и появилась рана. «Безумно чешется, корка кровит, будто вырезали эту тату. Жестко и больно, я не знаю... что в таких случаях делать? Там ровно дыра по контору пятерки», — заявила автор поста.

Также девушка отметила, что обратилась к врачу, который посоветовал ей поехать в травмпункт. «Учитесь на моем опыте. (...) Досконально проверяйте мастеров», — призвала Горячева подписчиков.

Ранее в июле Боня в нижнем белье показала рану после попытки избавления от целлюлита.

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