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20:39, 15 июля 2025Моя страна

В Приморском океанариуме появился краб-долгожитель

В Приморском океанариуме появился уникальный краб-стригун
Мария Винар

Фото: RLS Photo / Shutterstock / Fotodom

В Приморском океанариуме появился краб-стригун Chionoecetes opilio. Соответствующее сообщение появилось на сайте научно-образовательного комплекса.

Новичка, которого также называют опилио или снежным крабом, поселили в экспозицию «Берингово и Охотское моря». Такого краба считают уникальным, поскольку на его розовато-песочном панцире присутствует бордовые пятна. Также он привлекает внимание перламутровым блеском клешней.

Данный вид ракообразных встречается в Беринговом, Чукотском, Карском и Охотском морях на глубинах до 200 метров. Однако за последние годы теперь его замечают на востоке Баренцева моря. Крабы-стригуны, в отличие от более крупных камчатских крабов, являются самыми настоящими крабами, а не крабоидами. Кроме того, их считают долгожителями, поскольку могут прожить до 19 лет.

Новый обитатель Приморского океанариума был выловлен в Охотском море и около двух месяцев находился на карантине. Ведущий специалист отдела содержания дальневосточных гидробионтов Тарас Пуйшо рассказал, что «краба в горошинку» кормят мясом, рыбой и моллюсками.

Ранее сообщалось, что любопытный краб развлекся с айфоном россиянки и стал звездой соцсетей.

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